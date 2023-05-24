Gönül Dağı 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Büyük kavuşma: Taner, Selma Öğretmen ve Ali Bebek... TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicileri duygulandıracak. Amcaoğullarının sevdiklerine kavuşması ve Elif'in hastalığı ekranlara damga vuracak. İşte Gönül Dağı 99. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı dizisinde hayalleri için kasabadan ayrılan amcaoğullarına sürpriz ziyaret gerçekleşecek. Asuman, Cemile ve Selma Öğretmen amcaoğullarının yanına gidecek.

Bu ziyaret Taner'i çok mutlu edecek. Çünkü Selma Öğretmen, Ali bebeği de getirecek. Diğer yandan Elif'in hastalığı kasaba halkını derinden sarsacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 99. bölüm 2. fragmanı