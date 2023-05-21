Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı yayınlandı! Ciritçi Abdullah fenalaştı: "Babam ölüyor" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Anadolu bozkırını konu olan diziden hüzünlendiren fragman geldi. İzleyicilerden "Ciritçi dede bu izleyicilerin sana ihtiyacı var" gibi yorumlar geldi. İşte Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstlenmektedir. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Mihriban ve Rıfat'ın zor zamanları izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Diğer yandan Ciritçi Dede'nin fenalaşması sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılardan "Ciritçi dedeme bir şey olmasın", "Ciritçi Abdullah diziden çıkmamalı" gibi yorumlar geldi. Peki Ciritçi Abdullah ölecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 99. bölüm fragmanı