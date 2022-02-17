Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin'i bakın hangi ünlü oyuncunun amcası çıktı! Meğer Sadakatsiz'in yıldızı...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Ağıtçı Hüseyin karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeni de oyuncu çıktı. Meğer Cindoruk, Sadakatsiz'in yıldız isminin amcasıymış...

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Anlattığı hikayeler ile milyonların kalbinde taht kuran Gönül Dağı dizisinin kadrosunda hem genç hem de birbirinden yetenekli usta isimler yer alıyor.

Bu isimlerden biri de dizide hayat verdiği Ağıtçı Hüseyin karakteriyle beğeni toplayan Erdal Cindoruk...

Başarılı oyunculuğuyla dikkati çeken Erdal Cindoruk, özel hayatıyla merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar, Cindoruk'un yeğeninin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı.

YEĞENİ SADAKATSİZ'İN YILDIZI ÇIKTI

Usta oyuncu Erdal Cindoruk'un, şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası olduğu ortaya çıktı. Birçok kişinin bilmediği bu gerçek, duyanları bir hayli şaşırttı.

Çocuk yaşta çalışma hayatına atılan Erdal Cindoruk, 14 yaşındayken şehir tiyatrolarında yer göstericiliği yapmaya başladı.

Açılan kurslara giren Cindoruk, bir oyunda rol kapmayı başardı. Tiyatroda genel sanat yönetmenliğine kadar yükselse de daha ilerisinin olmadığını fark edince İstanbul'a taşındı.