Gönül Dağı Asuman ve Ramazan'ın o halleri sosyal medyayı salladı! 'Yürü be Asuman kim tutar seni...'

Gönül Dağı Asuman ve Ramazan'ın o halleri sosyal medyayı salladı! 'Yürü be Asuman kim tutar seni...'

Gönül Dağı dizisi Youtube üzerinden kamera arkası görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ramazan ve Asuman arasında geçen diyalog, izleyenleri gülümsetmeyi başardı.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı, Cumartesi günleri ekrana geliyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ferhat Eşsiz'in kaleme aldığı, Köprü Film imzalı dizi, bozkırın bağrından gelen hikayeleri anlatıyor.

Bozkırın birbirinden değerli ve kalbi ısıtan hikayelerine hayat veren Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın türküleri ile kulakların pasını siliyor.

Dizide birbirinden güzel türküleri seslendiren Hazal Çağlar "Asuman" karakterine Cihat Süvarioğlu ise "Ramazan" karakterine hayat veriyor.

Ramazan ve Asuman'ın uyumları, birbirlerinden vazgeçmeyişleri ve o büyük aşkları seyircinin izlemeyi en sevdiği sahneler arasında yer alıyor.

Son bölümlerde Ramazan ve Asuman'ın arası bir hayli açıldı ve Münir Başkan'ın hastalığı ayrılık getirdi.

Buna rağmen bu çiftin harcanmasını istemeyen seyirci, sosyal medyadan senariste sık sık mesaj gönderiyor.

İkilinin set dışında da arkadaş olması hayranları sevindirirken, yayınlanan kamera arkası görüntülerinde ise komik anları herkesi gülümsetti.

RAMAZAN VE ASUMAN'DAN EĞLENCELİ ANLAR

Gönül Dağı ekibi dizinin yeni bölümlerinin ardından Youtube üzerinden kamera arkası görüntülerini yayınlanıyor.

Bu görüntüleri yayınlayarak hayranlarını sevindiren ekip, en komik anları videoya ekliyor. Dizinin bu hafta yayınlanan kamera arkası görüntülerinde ise Asuman ve Ramazan'ın eğlenceli anları dikkatleri çekti.

Gönül Dağı Asuman ve Ramazan'ın o halleri sosyal medyayı salladı! 'Yürü be Asuman kim tutar seni...' VİDEO

Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın, "Ne kadar meraklıymış başka kıza. 50 bölümdür seviyordun beni. İnşallah geri giderler" dediği anlar gülümsetti.

Dizinin son bölümünde Ramazan ve Asya'nın yakınlaşması, izleyenleri hem üzmüş hem de kızdırmıştı. Hazal Çağlar'ın ise buna gönderme yaptığı görüldü.

Çağlar'ın sözlerine ise "Yürü be Asuman kim tutar seni." "Ne kadar meraklıymış başka kıza. 50 bölümdür seviyordun beni" Hazal, Asuman iyi ki sensin." yorumları ile destek geldi.