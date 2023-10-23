Gönül Dağı Asuman'ın ablası Gedelli'ye geldi! Gören aşık oldu: "Sarışın bomba" TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ın ablası, görenleri kendisine hayran bıraktı.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya ve izleyenlerini etkilemeye devam ediyor.

Cumartesi ekranlarını etkisi altına alan dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

1996 yılında dünyaya gelen ve No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar, Metin Balekoğlu’ndan ise Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan ve ilk kez Aile Hükümeti filminde rol alan Çağlar, Asuman ile parladı.

Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle ve güzelliğiyle konuşulan Hazal Çağlar'ın özel hayatı ise gündemden düşmüyor.

Özellikle ailesini merak edenler, ablası Tülay Çağlar'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Hazal Çağlar'ın ablası büyüledi

Sımsıcak bozkır hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'ın ablası güzelliğiyle olay oldu.

Sarıya boyattığı saçlarıyla kardeşini Gedelli'de ziyaret eden Tülay Çağlar, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tülay Çağlar'a yorum yapan Hazal Çağlar'ın hayranları, "Güzellik genetikmiş" diyor.