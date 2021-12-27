Gönül Dağı Asuman'ın göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı! Diziyle alakası yokmuş...

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden birbirinden güzel pozlarını paylaşıyor. Mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarını yayınlayan Hazal, nefes kesti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, herkesin gönlünde taht kurdu.

Çekimleri Sivrihisar'da devam eden Gönül Dağı, bozkırın birbirinden güzel hikayelerini seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Seyircisini her gün farklı bir hikaye ile ekran başına toplayan dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, güzelliği ve sesi ile dikkatleri çekti.

Hemen hemen her bölümde türkü söyleyen ve izleyenlerin gönlünü kazanan Çağlar, sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını şaşırttı.

Birbirinden cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Çağlar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

HAZAL ÇAĞLAR'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLAR

1996 doğumlu olan ve Gönül Dağı dizisinde Asuman' karakterini canlandıran genç yıldız Hazal Çağlar, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla, takipçilerinden tam puan aldı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile herkesten tam not alan Çağlar, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündemden düşmüyor.