Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından çıkarıldı!

Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışından çıkarıldı!

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü TRT 1 yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok? İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi...

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisi, bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almadı.

Anlattığı hikayeler ile herkesin kalbinde taht kuran diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, Gönül Dağı'nın neden yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Peki Gönül Dağı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Gönül Dağı yeni bölüm tarihi...

Yerine ise 14 Aralık Salı akşamı yeni dizi Mahkum saat 20:00’da yer alıyor.

1 OCAK CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEDEN YOK?

Son olarak 45. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin bu akşam 46. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı dizisinin 46. bölümü yerine ''Gönül Dağı: Kurban'' bölümü yer aldı.

Bozkırı anlatan ve sımsıcak hikayesi ile izleyenlerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisi, 1 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yılbaşı dolayısıyla yayınlanmayacak

Gönül Dağı dizisinin 46. yeni bölümünün 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanması bekleniyor.