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    Gönül Dağı bu hafta yok mu, fragman neden yayınlanmadı? 77. bölüm tarihi

    TRT1 ekranlarının rekortmen dizisi Gönül Dağı'ndan henüz fragman gelmedi. İzleyiciler ise "Gönül Dağı bu hafta yok mu" sorusuna yanıt arıyor. İşte Gönül Dağı dizisi akıbeti ve yeni bölüm tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:28
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    Gönül Dağı bu hafta yok mu, fragman neden yayınlanmadı? 77. bölüm tarihi

    TRT 1 yapımı Gönül Dağı dizisi, seyircilerini ikinci sezonda da ekrana kilitliyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğulları, Hazal Çağlar ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinlerde de oldukça başarılı gidiyor.

    Gönül Dağı dizisi son olarak 76'ıncı bölümüyle ekranlara geldi. 77. bölüm fragmanını heyecanla bekleyen izleyiciler, henüz yayınlanmamasına şaşırdı.

    Cumartesi ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı bu hafta var mı yok mu araştırılıyor.

    Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı neden yayınlanması sorusu merak edilirken, izleyicileri üzecek bir haber geldi.

    Peki Gönül Dağı bu hafta yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    26 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm yok mu?

    77. bölümüyle ekranlarda olması beklenen Gönül Dağı, bu hafta yayınlanmayacak.

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanmasından dolayı bir ara verecek.

    Gönül Dağı yeni bölüm tarihi

    Gönül Dağı dizisinin 24 Aralık Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.


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