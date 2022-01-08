Gönül Dağı Dilek'in bacak ve göğüs dekoltesi nefes kesti! Dizideki halini kırmızı elbisesi unutturdu...

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kırmızı dekolteli elbiseleri ile dikkati çeken oyuncu, görenleri adeta büyüledi.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali, güzelliği ile baş döndüren isimlerden birisi.

Mavi gözleri, uzun boyu ve güzel gülüşü ile beğenilen Gülsim Ali, Diriliş Ertuğrul dizisinde adından söz ettirdi.

Daha önce birçok projede yer alan başarılı oyuncu, Gönül Dağı'nda hayat verdiği Dilek karakteri sayesinde daha çok tanındı.

Rol arkadaşı Berk Atan ile iyi bir uyum yakalayan Gülsim Ali, sık sık sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşıyor.

En güzel karelerini sosyal medya üzerinden hayranları ile buluşturan Gülsim Ali, kırmızı elbiseli kareleri ile beğeni yağmuruna tutuldu.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN CESUR ELBİSESİ

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kırmızı bir elbise ile katılan Gülsim Ali, güzelliği ile hayran bıraktı. Geceden çektirdiği karelerini Instagram üzerinden yayınlayan Ali, kırmızı elbisesi ile ezberleri bozdu.

Göğüs ve bacak dekoltesi ile fiziğini ortaya çıkaran oyuncuya, hayranları bolca yorum yaptı. Dizideki halinden oldukça farklı bir görüntü çizen Gülsim Ali İlhan, bir kesimi ise şaşırttı.

PAKİSTAN'A GİDECEK

Bir reklam filmi için Pakistan'daki bir marka ile el sıkışan Gülsim Ali İlhan, adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. Oyuncunun adını taşıyan ''MariaBXGülsimAli'' koleksiyonu, Pakistan'ın dışında ABD, İngiltere ve Ortadoğu ülkelerinde satışa çıkacak.

Gönül Dağı dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun dizi tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.