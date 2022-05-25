Gönül Dağı Dilek'in yerine geliyor derken ters köşe yaptı! Sıla Türkoğlu bakın hangi diziyle anlaştı

Gönül Dağı Dilek'in yerine geliyor derken ters köşe yaptı! Sıla Türkoğlu bakın hangi diziyle anlaştı

Sıla Türkoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin yerine geleceği iddia edilmişti. Ancak Türkoğlu hakkında ortaya atılan yeni iddia, oyuncunun hayranlarını şaşırttı.

Oyunculuğa Ağlama Anne dizisiyle başlayan Sıla Türkoğlu, daha sonra Yemin dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle adını duyurdu.

Daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde rol alan Sıla Türkoğlu, dizide hayat verdiği Seher karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

Bir süredir dizideki partneri Halil İbrahim Ceylan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde diziden olaylı bir şekilde ayrıldı.

Diziden ayrılır ayrılmaz seyircilerin beğeniyle izlediği oyuncular arasında yer alan Türkoğlu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialardan ilki, güzel oyuncunun TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil olduğu ve dizide Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek karakterinin yerine geçeceği yönündeydi.

Gönül Dağı dizisinin hayranları, Sıla Türkoğlu ve Berk Atan partnerliği için yeni sezonu beklemeye koyulurken şaşkına çeviren bir başka iddia ortaya atıldı.

Sıla Türkoğlu Duy Beni dizisiyle anlaştı iddiası

İddialara göre Sıla Türkoğlu, Star TV'nin yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi Duy Beni ile anlaştı.

Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi.