Gönül dağı dizisi bugün var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gönül dağı dizisi bugün var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cumartesi akşamları reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği Gönül Dağı dizi, yeni sezon bölümleriyle TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, her hafta Cumartesi günleri reyting rekorları kırıyor.

Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İnci’nin hastalığı ve Taner ile Selma öğretmenin aşkı izleyicilerde merak uyandırdı.

Bu hafta boyunca birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizilerin yerine birçok film ve programlar ekranlarda yerini aldı.

Dizi severler Gönül Dağı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi…

Gönül Dağı bu akşam var mı?

TRT1 kanalı tarafından yayınlanan yayın akışına göre Gönül Dağı dizisi bu akşam saat 20:00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise heyecanla bekleniyor. İşte TRT1 kanalının bugünkü yayın akışı…

TRT1 yayın akışı