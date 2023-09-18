Gönül Dağı dizisinde 5 isim artık kadroda yok! Zahide ile başladı Veysel'le devam ediyor! İşte o liste...
ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yeni sezonunda da zirveye yerleşen dizinin son fragmanı ise seyirciyi şaşkınlığa uğrattı.

Roket nedeniyle yaralanan Veysel'in öldüğüne dair ipuçları veren fragman, Semih Ertürk'ün diziden çıkıp çıkmadığına yönelik soru işaretlerine neden oldu.

Semih Ertürk'ün diziden çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor ancak 5 oyuncu yeni sezonda veda etti.

Gönül Dağı'ndan ayrılanlar

Başrollerinde; Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu’nun yer aldığı Gönül Dağı dizisine veda eden isimler belli oldu.

İşte diziden ayrılanlar;

Elif Hemşire - Zümre Meğreli

Zümre Meğreli
Zümre Meğreli

Avukat Zeynep - Güliz Aybay

Zahide - Ecem Özkaya

Ecem Özkaya
Ecem Özkaya

Günşıl - Gülhan Tekin

Meryem – Sevilay Gültekin