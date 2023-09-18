Gönül Dağı dizisinde 5 isim artık kadroda yok! Zahide ile başladı Veysel'le devam ediyor! İşte o liste...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Yeni sezonunda da zirveye yerleşen dizinin son fragmanı ise seyirciyi şaşkınlığa uğrattı.
Roket nedeniyle yaralanan Veysel'in öldüğüne dair ipuçları veren fragman, Semih Ertürk'ün diziden çıkıp çıkmadığına yönelik soru işaretlerine neden oldu.
Semih Ertürk'ün diziden çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor ancak 5 oyuncu yeni sezonda veda etti.
Gönül Dağı'ndan ayrılanlar
Başrollerinde; Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu’nun yer aldığı Gönül Dağı dizisine veda eden isimler belli oldu.
İşte diziden ayrılanlar;
Elif Hemşire - Zümre Meğreli
Avukat Zeynep - Güliz Aybay
Zahide - Ecem Özkaya
Günşıl - Gülhan Tekin
Meryem – Sevilay Gültekin