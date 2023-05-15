Gönül dağı dizisinde yeni bir dönem başlıyor! 98. bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu! TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Hayallerini gerçekleştirmek için gurbete giden amcaoğullarını neler bekliyor? İşte ekranlara damga vuran Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstlenmektedir. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı dizisinde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kendilerine yeni bir sayfa açan amcaoğulları, gurbette bambaşka bir dünya ile tanışır.

Amcaoğullarının gidişiyle kasaba haklı hasret duygusuyla yanıp tutuşur. Ciritçi Abdullah’ın “Gurbete giden mi yaşar, kalan mı?” sözleri dikkat çekti. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 98. bölüm fragmanı