Gönül Dağı dizisinden acı veda: İki oyuncu birden gidiyor Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Dizinin sevilen iki karakteri veda ediyor. İzleyiciler gözyaşlarına boğulacak...

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, reytinglerde zirvedeki yerini koruyor.

İzlenme rekorları kıran dizinin son bölümü ekranlara damga vurmuştu. Son sahne ise izleyicilerin hafızalarından uzun süre silinmeyecek.

Başrollerinde Berk Atan, Cahit Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Melis Sevinç’in yer aldığı diziden kötü haber geldi.

Dizide ardı ardına gelen ayrılıklar derin bir etki yaratırken, bu ayrılık izleyicileri gözyaşlarına boğacak.

Her hafta yeni hikayelerle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide artık o iki isim olmayacak.

Gönül Dağı'nın iki sevilen karakteri resmen veda ediyor...

Düğüncü Muammer veda ediyor

Gönül Dağı'nın ilk bölümünden itibaren kadroda yer alan Düğüncü Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar, diziye veda ediyor.

Sevilen karakter son bölümde kalp krizi geçirerek diziye veda etti.

Asuman'ın annesi değişti!

Öte yandan önceki bölümde Asuman’ın annesi Kamuran karakterini canlandıran Nihan Durukan da diziden ayrıldı. Yerine ise Müjde Zeynep Akdeniz geldi.