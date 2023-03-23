Gönül Dağı dizisinden ters köşe! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Taner öldü mü? TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Dizinin yeni bölüm tanıtımı izleyicilerin kafasını karıştırdı. Taner'in uçurumdan düşmesi akıllara "ölecek mi?" sorusunu getirdi. İşte Gönül Dağı 91. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Gönül Dağı son bölümde Ramazan ve Asuman’ın arası iyice bozulmuştu. Asuman kasabadan ayrılmaya karar vermişti.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Ramazan coşkusu başlıyor. Kalabalık iftar sofraları ekranlara damga vuruyor. Diğer yandan Asuman, tam kasabayı terk edecekken hamile olduğunu öğreniyor.

Durumu kimseyle paylaşmak istemeyen Asuman, sadece Ramazan’a baba olacağını söylüyor. Ramazan sevinçten havalara uçuyor.

Taner ve Yasemin aradıkları mantarı buluyor. Ancak yüksekte. Taner dağa tırmanırken ayağı kayıyor ve düşüyor. Peki Taner’e bir şey olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 91. bölüm fragmanı