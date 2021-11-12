Gönül Dağı dizisinden üzen haber! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicisini üzecek bir haber geldi. Bu hafta, Türkiye-Cebelitarık maçının oynanacak olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi, TRT 1 yayın akışından çıkarıldı.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Semih Ertürk gibi genç isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizi, 39. bölümüyle yine ekran başındakileri kah ağlattı kah güldürdü.

Ancak 13 Kasım Cumartesi akşamı 40. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinden izleyicisini üzecek bir haber geldi.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE ERTELENDİ

Yarın akşam 40. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı, yayın akışından çıkarıldı. Gönül Dağı'nın 40. bölüm fragmanını gören dizinin hayranları adeta büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yeni bölüm fragmanında, dizinin yayın tarihi 13 Kasım olarak değil 20 Kasım Cumartesi günü olarak yer aldı. Bu durum izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluştururken gerçek çok sonra ortaya çıktı

13 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye-Cebelitarık milli maçı olması nedeniyle Gönül Dağı dizisi, 13 Kasım Cumartesi akşamı değil 20 Kasım akşamı yayınlanacak.