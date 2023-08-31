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Gönül Dağı dizisine 2 transfer! Gönül Dağı'na katılan oyuncular heyecan yarattı.. Abone Olun

Gönül Dağı dizisine 2 transfer! Gönül Dağı'na katılan oyuncular heyecan yarattı.. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'na iki oyuncu daha dahil oluyor. Reyting rekorları kıran diziye katılacak oyuncular heyecan yarattı.

ensonhaber.com TRT 1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında olan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisi yeni sezon çekimlerine başladı. Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı her Cumartesi günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Gönül Dağı 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 103. bölümünün ardından sezon finaline girmişti. TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor. Sezon finalinin ardından yeni sezon için gün sayan dizinin hayranları Gönül Dağı 4. sezon için sabırsızlanıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerda başladı. Kadroya 2 yeni oyuncu katıldı Dizinin yeni sezon çekimleri başlarken dizinin kadrosuna 2 yeni ismin katıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Burak Can ve Sude Zülal Güler'de yer alacak. Dizide Erkan karakterini canlandıracak Burak Can'ın partneri ise genç oyuncu Sude Zülal Güler oldu.

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