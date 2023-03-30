Gönül Dağı dizisine bomba transfer! Usta oyuncu Gönül Dağı kadrosuna katılıyor TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'na usta bir oyuncu daha dahil oluyor. Reyting rekorları kıran diziye katılacak oyuncu heyecan yarattı.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisi reytinglerde zirveyi bırakmıyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı her Cumartesi günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor.

Sevilen dizi şu ana kadar 90 bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Cumartesi günü 91. bölümü ile ekranlara çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı'nda büyük bir sürpriz yaşanacak.

Usta oyuncu diziye dahil oluyor

Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Ayten Uncuoğlu, Gönül Dağı dizisinin ekibine dahil oldu.

Cumartesi günü 91. bölümü ile ekrana gelecek Gönül Dağı'nda oyuncu Ayten Uncuoğlu'nun yer alması bekleniyor.

İşte Gönül Dağı'nın merakla beklenen 91. bölüm 1. ve 2. fragmanı..

Gönül Dağı 91. bölüm 1. fragmanı

Gönül Dağı 91. bölüm 1. fragmanı