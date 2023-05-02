Gönül Dağı dizisinin düğüncü Muammer’i bakın kimin oğluymuş! Çok şaşıracaksınız... Kendisinden bile ünlü Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer'e hayat veren Ali Düşenkalkar'ın babası herkesin tanıdığı bir isim çıktı. Başarılı ismin babasını duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.3 sezondur ekranlarda yer alan dizi, sıcacık hikayeleriyle kalplere dokunuyor.

Aileye verilen önemi ve dostlukları anlatan dizinin, oyuncu kadrosu da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizide Düğüncü Muammer'e hayat veren Ali Düşenkalkar, sempatik halleriyle seyircinin gönlünde taht kurdu.

Zaman zaman oğlu Veysel ile yaşadığı sorunlar yüzünden seyirciden tepki alan Muammer, son zamanlarda dizinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Ali Düşenkalkar'ın canlandırdığı bu karakterin dizide uzun süre de devam etmesi bekleniliyor.

Muammer karakteri ile gittikçe tanınan Ali Düşenkalkar'ın ise özel hayatı özellikle de babası gündem oldu.

1961 yılında Kıbrıs'ta dünyaya gelen Ali Düşenkalkar, 22 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Daha sonrasında tiyatroda göreve başladı.

Sayısız projede yer alan ünlü ismin babası ise Eşref Düşenkalkar, Türk Mukavemet Teşkilatı üyesiydi ve Kıbrıslı Türklerin Rumlara karşı olan mücadelesinde büyük rol oynadı.

Eşref Düşenkalkar, TMT’de bombacı oldu. Başarılı bir askeri kariyer sürdürmesinin dışında da fotoğraf sanatçısıydı. Fotoğrafçı olan Eşref Düşenkalkar, Cengiz Topel’in son fotoğrafını çeken kişi olarak tanınıyor.

Cengiz Topel, Kıbrıs mücadelesinin başarılı askerlerinden biriydi, pilottu. Çekilen son fotoğrafının önemi ise ona yapılan işkenceleri gözler önüne sermesiydi.

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki ilk kaybı olan Topel’in cansız bedenine yapılan tüm işkenceleri tek fotoğrafta anlatan Düşenkalkar, 89 yaşında hayatını kaybetti.