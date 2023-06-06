Gönül Dağı ekibine büyük sürpriz! O isim sezon finalinde geri döndü! Birlikte poz verdiler... Gönül Dağı dizisi sezon finali vermeye hazırlanıyor. Sezon finalinden önce yüzüncü bölümü kutlayan ekibe, eski rol arkadaşlarından sürpriz geldi. Kutlama gecesinden gelen kareler ise seyirciyi heyecanlandırdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başarılı dizi 3 sezondur, kalplere dokunan hikayelere değiniyor. Genç oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan dizi, bir sezon daha devam edecek.

Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni olan dizi, bir sezon daha TRT ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Dizinin sezon finalinden önce ise 100'üncü bölümü kutlayan ekip, özel bir gecede bir araya geldi.

Ekibe ise büyük sürpriz Gülsim Ali İlhan'dan geldi. Al Sancak dizisinde yer alan İlhan, geceye katılan eski oyunculardan birisi oldu.

Geri mi dönüyor?

Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin Feriye'de gerçekleştirilen özel etkinliğine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

Geçtiğimiz sezon senaryo gereği diziden ayrılan ve Dilek karakterini canlandıran başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan, geceye katılarak eski ekip arkadaşlarına sürpriz yaptı.

Gecede konuşma yapan Gülsim Ali İlhan, "Böyle bir ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Her şey çok güzeldi. Dizideki aşkımız çok güzeldi ve herkese örnek oldu. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun." dedi.