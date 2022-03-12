Gönül Dağı Günşıl'ın kendisinden 12 yaş küçük eşini görenler şoke oldu! Meğer o da oyuncuymuş...

Gönül Dağı Günşıl'ın kendisinden 12 yaş küçük eşini görenler şoke oldu! Meğer o da oyuncuymuş...

Gönül Dağı dizisinde Günşıl karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gülhan Tekin'in kendisinden 12 yaş küçük eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Tekin'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, hem hüzünlendiriyor hem de güldürüyor.

Dizide Ramazan'ın annesi Günşıl karakterine hayat veren Gülhan Tekin, başarılı oyunculuğuyla milyonların beğenisini kazanıyor.

Günşıl karakterini herkese sevindiren ve rolünün altından başarıyla kalkan Tekin'in kameralar ardındaki yaşamı merak ediliyor

Hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun kendisinden 12 yaş küçük eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor.

BKM MUTFAK İLE PARLADI

3 Mayıs 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro dramatik yazarlık bölümünden mezun oldu.

2004 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Gülhan Tekin, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı.

Tekin, daha sonra Beynelmilel, Organize İşler, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Hükümet Kadın, Maide'nin Altın Günü, Bir Demet Tiyatro gibi unutulmaz yapımlarda boy gösterdi.

EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Günşıl karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gülhan Tekin, hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Tekin'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Gülhan Tekin, kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Hasan Elmas ile Hükümet Kadın filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini 2015 yılında nikah masasına taşıdı.

Aslen Kastamonulu olan Hasan Elmas; Ekşi Elmalar, Gölgedekiler, Bana Bir Soygun Yaz gibi projelerde rol aldı.

Gülhan Tekin, eşi Hasan Elmas'ın doğum gününü, '''Bir erkeğin merhametini sevin. Yakışıklılık geçer gider. Para, mal, mülk tükenir. Ama merhamet kalıcıdır ve bir erkeğe en çok merhamet yakışır.' der Tomris Uyar. Şükür ki sende hepsi var. Merhametini sevdiğim, iyi ki doğdun.'' notuyla kutlamıştı.

Ünlü çift, aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İkilinin mutluluk pozlarına, ''Maşallah çok yakışıyorsunuz'', ''Allah mutluluğunuzu daim etsin'', ''Harikasınız'' ve ''Siz hiç ayrılmayın'' gibi yorumlar yapılıyor.