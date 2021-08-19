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Gönül Dağı hayranları merakta! Gönül Dağı 2. sezon ne zaman?

Gönül Dağı hayranları merakta! Gönül Dağı 2. sezon ne zaman?

TRT1 ekranlarının bu sezon en çok sevilen dizilerinden biri olan ve Anadolu insanının güzelliklerini ortaya döken Gönül Dağı'nın yeni sezonu için nefesler tutuldu. Peki Gönül Dağı 2. sezon ne zaman?