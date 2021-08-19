- Haberler
- Medya Haberleri
- Gönül Dağı hayranları merakta! Gönül Dağı 2. sezon ne zaman?
Gönül Dağı hayranları merakta! Gönül Dağı 2. sezon ne zaman?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 18:10
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile birlikte ara vermişti.
Başrolünde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı ve Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.
Dizinin sıkı takipçileri, Gönül Dağı'nın ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki Gönül Dağı 2. sezon ne zaman? İşte Gönül Dağı yeni sezon tarihi...
GÖNÜL DAĞI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyük bir başarı elde ediyor.
Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımını Köprü Film'in üstlendiği TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yarın sete çıkıyor.
Bu noktada, Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri sürdürülen Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu ile Eylül ayının başlarında TRT 1 ekranlarında yer alması bekleniyor.