Gönül Dağı izleyenlerini gözyaşlarına boğan kavuşma! O isim beklenmeyen bir şekilde geri döndü... Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yenilenen kadrosuyla beğenilen diziden şaşırtıcı bir karar geldi. Herkesin yakından tanıdığı o isim geri döndü.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyenlerine muhteşem anlar yaşatmaya devam ediyor. Bazen hüzünlendiren bazen ise güldüren dizi, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kırıyor. Geçtiğimiz hafta Veysel'in hikayesini ele alan ve yürüyemiyor olmasının acısını en i.yi şekilde yansıtan dizi, bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Yeni bir isim geliyor Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, eski oyuncusunu kadroya yeniden dahil etti. Daha önce kadroda yer alan oyuncu Burak Haktanır, Gönül Dağı kadrosuna yeniden dahil oluyor. Eski bölümlerde Hamdi karakterini canlandıran ve senaryo gereği hapse girerek diziden ayrılan Haktanır, diziye renk katacak.