Gönül Dağı izleyicilerini çılgına çeviren ayrılık haberi! O isim giderse izlemeyiz dediler...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından izleyiciler, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden sıcak ve güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı dizi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

14 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Köprü Film imzalı dizi hakkında şoke edici bir iddia ortaya atıldı.

Gülsim Ali ayrılıyor iddiası

Gönül Dağı dizisinde Taner'in eşi Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin projeye veda edeceği öne sürüldü.

Söz konusu iddiaları güçlendiren detay ise Gülsim Ali'nin dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i Instagram'da takipten çıkması oldu.

İddiaların ardından çılgına dönen izleyiciler, Twitter'da ''Dilek karakteri ölemez. Dilek ölürse dizi biter'' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

''Gönül Dağı Dilek'siz olmaz'' dediler

Dilek karakterinin Gönül Dağı dizisinden ayrılmaması için sosyal medyada kampanya başlatan izleyiciler, #GönülDağı Dileksizolmaz etiketini Twitter gündemine sokmayı başardı.

Dizinin hayranları, Gülsim Ali İlhan’ın projenin başarısındaki büyük katkısına dikkat çekerken Berk Atan ile ne kadar uyumlu bir dizi çifti olduklarından bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Ancak ne yapımcıdan ne de oyuncunun kendisinden söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Gönül Dağı dizisinin 63. yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’'a TRT1 ekranlarında olacak.

Gönül Dağı 63. Bölüm 2. Fragmanı İzle