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- Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor... 16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı!
Gönül Dağı, Kardeşlerim, Survivor... 16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı!
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 09:12
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Cumartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Özellikle Ramazan ayında iftardan sonra TV karşısında şekerleme yapacak olanlar, bugünün yayın akışlarını inceliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı...
16 Nisan 2022 Bugün TV'de neler var?
Atv yayın akışı
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
10:00 Adı Sevgi
-
13:00 Hakim
-
16:00 Hakim
-
19:00 ATV Ana Haber
-
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
-
20:10 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
12:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
-
14:30 Camdaki Kız
-
16:30 Yargı
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
-
09:30 Çizgi Film Kuşağı
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Bir Demet Tiyatro
-
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
-
16:45 Pelin'in Mutfağı
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Dipte
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi Arası
-
11:30 Kamera Arkası
-
12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
-
15:30 Yasak Elma
-
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:30 Naz Evi
Trt1 yayın akışı
-
09:45 Kara Tahta
-
13:15 Kasaba Doktoru
-
17:00 Ana Haber
-
19:00 Ramazan Sevinci
-
20:00 Gönül Dağı
Show TV yayın akışı
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Aziz
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show
Tv8 yayın akışı
-
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:00 Canım Annem
-
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
-
20:00 Survivor All Star