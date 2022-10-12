Gönül Dağı Kenan'ın kızını gören dilini yuttu! Güzelliğine hayran olan olana...

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan'a hayat veren Serkan Kuru'nun kızı güzelliği ile hayran bıraktı. Babası gibi masmavi gözlere sahip olan Vera, sosyal medyada gündeme oturdu.

18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra oyunculuk alanında ilerlemek isteyen Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede yer aldı.

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'na geçen oyuncu, burada Doktor Kenan'a hayat vermeye başladı.

Doktor Kenan karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Serkan Kuru, bir dönem meslektaşı Gökcan Gökmen ile evliydi. İkili, Hatçe Sosyetede filminde birlikte rol almışlardı.

Rol arkadaşı Gökcan Gökmen ile uzun süren evliliğinden Vera adında bir kızı olan Kuru, geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandırdı.

Evliliğini sessiz sedasız bitiren Kuru'nun güzeller güzeli kızı Vera ise sosyal medyada gündem oldu.

Serkan Kuru'nun kızı büyüledi

önül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Serkan Kuru ve kızının benzerliği, dikkatlerden kaçmadı. Serkan Kuru, kızıyla paylaşımına ''Meleğim. İyi ki bir kızım var'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Kızının güzelliği ise sosyal medyaya damga vuran detaylardan birisi oldu.