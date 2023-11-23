Gönül Dağı müjdeyi verdi: Eski oyuncu geri dönüyor TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicilere müjde geldi. Dizinin sevilen karakteri geri dönüyor. Doktor Kenan'ın yüzü gülecek...

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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bir kez daha reyting sıralamalarını alt üst etti.

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gönül Dağı’nın hayranlarına müjdeli haber geldi. Dizinin ilk sezonlardan sevilen karakteri geri dönüyor.

Dizinin takipçileri, karakterin geri dönüşüyle ilgili detayları ve karakterin yaşayacağı gelişmeleri merakla bekliyor.

Elif Hemşire geri dönüyor!

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan'ın eşi Elif karakterine hayat veren Zümre Meğreli diziye geri dönüyor.

Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda ünlü oyuncunun Gönül Dağı çekimlerinde görüldüğü belirtildi.