Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı büyüledi! Asuman'ı solladı, güzelliği ezber bozdurttu! "Ne şanslı adam" Gönül Dağı dizisinde Ramazan'a hayat veren ve bu sayede ünlenen Cihat Süvarioğlu'nun gerçek aşkı ortaya çıktı. Balca Yılmaz ile uzun süredir birlikte olan Süvarioğlu'nun nikah masasına oturması bekleniyor. Bu arada Balca Yılmaz, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Gönül Dağı reyting rekorları kırmaya devam ederken, Cihat Süvarioğlu ise Ramazan karakterine hayat veriyor.

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, çocukuk yıllarını Kayseri’de geçirdi. Kayseri'de kalan oyuncu, ilköğretimini Kayseri Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

Cihat Süvarioğlu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 2019 yılında ise Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde oynadı.

Ancak oyuncunun asıl tanınması Ramazan karakteri sayesinde oldu. Bu karakter herkes tarafından sevildi.

Ramazan'ın her anını seyirciyle ustalıkla yansıtan Süvarioğlu, partneri Hazal Çağlar ile de oldukça iyi bir uyum yakaladı.

İki başarılı oyuncunun sevgili olmalarına dair de hayranlarındna büyük baskı geldi.Ancak, Cihat Süvarioğlu uzun bir süredir Balca Yılmaz ile beraber.

Balca Yılmaz ile oldukça mutlu olan Süvarioğlu'nun nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Yılmaz ise güzelliğiyle sosyal medyayı adeta salladı.

Balca Yılmaz büyüledi

Balca Yılmaz ve Cihat Süvarioğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu biliniyor. Çift, sosyal medya hesabından da aşk dolu karelerini yayınlıyor.

İkilinin aşk dolu karelerine yorum yağıyor. Özellikle Blaca Yılmaz'ın doğallığına ve güzelliğine ise ayrı bir parantez açılıyor.

Instagram'dan verdiği pozlarla dikkati çeken Balca Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı biliniyor.