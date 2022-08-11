Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı dekolte verdi, gören tutuldu! 'Asuman'ı ezer geçer'

Gönül Dağı dizisinde Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun gerçek aşkı Balca Yılmaz, güzelliği ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, iki sezonda da reyting rekorları kırdı.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, genç ve başarılı yetenekleri bir araya getirdi.

Her bölümde farklı bir heyecana ualştıran dizide yer alan Cihat Süvarioğlu, genç yetenekler arasında başı çekiyor.

Ramazan karakterine hayat veren 23 Eylül 1990 Konya doğumlu Süvarioğlu, Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar ile iyi bir uyum sergiledi.

Ramazan ve Asuman aşkı dillere destan olurken, Cihat Süvarioğlu'nun gerçek hayatta kalbinin boş olmadığı ortaya çıktı.

Balca Yılmaz ile uzun zamandır bir arada olan ve evleneceği konuşulan Süvarioğlu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

İkilinin sosyal medya hesaplarından verdikleri aşk dolu pozlar, görenlerin içini ısıtmayı başardı.

Cihat - Balca aşkı

Cihat Süvarioğlu, Gönül Dağı'nda hayat verdiği Ramazan karakteri ile ünlendi ve oldukça sevildi.

Ramazan'ı başarı ile canlandıran oyuncu, karakteri ile herkesin gönlünde taht kurdu. Hazal Çağlar ile olan uyumundan dolayı ayrıca beğenilen Süvarioğlu, partneri ile yakıştırıldı.

Ancak genç ve başarılı ismin kalbi bayadır dolu.. Balca Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu, mutlu ve evliliğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlara yorumlar yapıyor. Balca Yılmaz'ın çiçekli elbisesi ile verdiği poza, yorum yağdı.

Diziye atıf yapan hayranlar, "Asuman'ı solladı" , "Bu ne güzellik" , "Cihat çok şanslısın" tarzında yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Değişimi olay

Gönül Dağı sayesinde tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Cihat Süvarioğlu, değişimi ile gündem olmuştu.

Şimdilerin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen ve sergilediği performans ile dikkatleri çeken Süvarioğlu, yıllar içinde bir hayli kilo vermiş.

Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, genç neslin en yetenekli isimlerin birisi.