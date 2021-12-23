Gönül Dağı Ramazan'ın gerçek aşkı güzelliğiyle Asuman'ı solladı! Sosyal medya yıkıldı

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sosyal medyayı aktif kullanmıyor. Ancak zaman zaman takipçileri için fotoğraf paylaşan oyuncu, aşkını göstermeyi ihmal etmedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Cumartesi günü yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Gülsim Ali ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting rekorları kırıyor.

Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu seyirci tarafından beğenilirken, bazı isimler ise reytinglerin yükselmesine neden oluyor.

Bu isimlerin birisi olan Ramazan karakteri seyircinin en komik bulduğu ve en sevdiği isimlerden birisi oldu.

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerken, partneri Hazal Çağlar ile olan uyumu herkesten tam not aldı.

Dizide Asuman ile sevgili olan Süvarioğlu, sosyal medya hesabından gerçek sevgilisini paylaştı.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN GERÇEK AŞKI

Sosyal medyayı aktif kullanmayan Cihat Süvarioğlu, zaman zaman fotoğraf paylaşıyor.

Birbirinden eğlenceli karelerini yayınlayan oyuncu, sevgilisi ile fotoğraf paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Süvarioğlu'nun kız arkadaşının adı bilinmezken, güzelliği ve doğallığı ise sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.