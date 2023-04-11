Gönül Dağı seyircisi sevince boğulacak! Sene başında diziden ayrılan başrol geri dönüyor! TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi bu defa ise seyircisine bir sürpriz yapacak.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Her bölümde ayrı bir öyküyü seyirci karşısına çıkaran dizi, yayınlandığı günden beridir de reyting rekorları kırıyor.

Aile olmanın önemini anlatan dizi, seneye ekranda olacak mı henüz bilinmiyor.

Ancak TRT ve Gönül Dağı izleyicileri, reyting rekorları kıran dizinin dördüncü sezonunun gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Diziye dair yeni sezon detayları henüz belli olmadı ancak seyirciyi sevindirecek bir haber geldi.

Gelen bazı iddialara göre, diziden ayrılan bir başrol oyuncusu gerş dönüyor.

Gönül Dağı'nda kim geri dönüyor?

Gönül Dağı dizisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Gönül Dağı dizisinin efsane isminin geri döneceği söylendi.

Gelen iddialara göre; Gönül Dağı dizisinde Ramazan’ın annesi ve Hüseyin’in karısı olarak seyircinin karşısına çıkan Günşıl karakteri yani başarılı oyuncu Gülhan Tekin kadroya geri dönüyor.

Eğlenceli karakteriyle seyircinin sevgilisi haline gelen Günşıl yani Gülhan Tekin'in sezon finali yapmadan Gönül Dağı dizisine yeniden katılacağı öğrenildi.

Günşıl daha önce kasabada yayınladıkları tiyatro gösterisinin İstanbul'da bir dernek tarafından beğenilmesi sonucunda eğitim için İstanbul’a gitmişti.13