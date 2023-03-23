Gönül Dağı seyircisi sevinçten deliye döndü! Ayrılan başrol geri geldi: Muhteşem dönüş! Gönül Dağı dizisi kalplere dokunan hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrol oyuncusu Gülsim Ali'nin vedasından sonra diziye yeni isimler eklendi. Geçtiğimiz günlerde de bu isimlerden birisinin ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, reyting rekorları kırdı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Her bölüm ayrı bir hikaye ile gönüllere dokunan dizi, tam 3 sezondur reytinglerin zirvesinden düşmedi.

Dizinin başrolünde yer alan Berk Atan ile Gülsim Ali ise iki sezon boyunca sergiledikleri performans dikkatleri çekti.

Dilek'e hayat veren Gülsim Ali'nin ayrılışı sonrası kadroya dahil olan Selma Öğretmen karakteri, Taner'in yani Berk Atan'ın yeni partneri oldu.

Ancak Selma Öğretmen Gönül Dağı dizisinin bir önceki bölümünde Gedelli Kasabası'nı terk etme kararı almıştı.

Sevindiren karar geldi

Taner ve Selma Öğretmen arasında yaşanan dedikodular güzel öğretmeni yıkmış sonrasında ise kasabayı terk etme kararı almıştı.

Ancak Taner, Selma Öğretmen’in peşinden giderek hayatının sırrını açıklamış ve geri dönmesini sağlamıştı.

Divane'nin babası olduğunu öğrenen Selma Öğretmen’in geri dönmesi ve yeniden kasabada kalma kararı vermesi büyük sürpriz oldu.

Evlilik yolundan dönen Taner, önümüzdeki bölümlerde Selma Öğretmen ile iyice yakınlaşacak ve Gönül Dağı dizisinde yeni bir aşk başlayacak.