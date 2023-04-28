Gönül Dağı seyircisine büyük sürpriz! Sezon başında ayrılmıştı, şimdi geri dönüyor! İşte o isim... Gönül Dağı efsane sahneleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide heyecan giderek artarken, reyting rekorları kırmasına sebep olan seyirci için bir sürpriz hazırlandı.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

3 sezondur sıcacık hikayeleriyle kalbe dokunan dizi, yeni oyuncularıyla da göz doldurmaya devam ediyor.

Yarın yeni bölümü ile ekranda olmaya hazırlanan dizinin seyircisine ise şimdiden bir sürpriz geldi.

Sezon finaline doğru gidilen Gönül Dağı dizisine yeni oyuncuların dahil olması büyük bir sürpriz yaratırken efsane bir isim daha diziye geri dönüyor.

Gönül Dağı'na geri dönen isim kim?

Peş peşe transfer haberleriyle gündeme gelen Gönül Dağı dizisine önce Ayten Uncuoğlu "Azize" karakteriyle dahil oldu.

Gönül Dağı dizisinde yeni sürpriz ise başarılı oyuncu İnan Ulaş Torun, Kenan’ın kardeşi Barış rolüyle diziye girmesi oldu.

Yaşanan bu büyük sürprizlerin ardından Gönül Dağı dizisine bir efsane ismin daha geri döneceği kulislerde dolaşmaya başladı.

Gönül Dağı dizisinde Ramazan’ın annesi ve Hüseyin’in karısı olarak seyircinin karşısına çıkan Günşıl karakteri yani oyuncu Gülhan Tekin'in kadroya geri döneceği iddia edildi.

Eğlenceli karakteriyle seyircinin sevgilisi haline gelen Günşıl, sezon finali yapmadan Gönül Dağı dizisine yeniden katılacak.

Günşıl daha önce kasabada yayınladıkları tiyatro gösterisinin İstanbul'da bir dernek tarafından beğenilmesi sonucunda eğitim için gitmişti.