Gönül Dağı seyirci fena yıkılacak! O isim ölerek ayrılacak... Dizi finale gidebilir! Gönül Dağı dizisinin son fragmanı, izleyenlerini şaşırttı. Dizide hasta olan bir oyuncunun ayrılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Gönül Dağı izleyeni ise yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı.

Gönül Dağı dizisi yeni ve heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

3 sezondur rekor kıran diziden ayrılan bazı oyuncuların yerini ise yenileri aldı.

Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek karakterinin ayrılması seyirciyi üzerken, diziden sevindiren bir haber geldi.

Gönül Dağı dizisi yoğun ilgiden dolayı sezonu bir sene daha uzatma karar aldı. Gelen bilgilere göre dizi, final yapmayacak.

Ancak son yayınlanan fragman, kafaları karıştırdı. Son yayınlanan fragmanda; Elif Hemşire'nin hasta olduğu görüldü.

Elif Hemşire ölecek mi?

Elif Hemşire'nin böbreğinde sorun olduğunu söyleyen Doktor Kenan, onu hayatta tutabilmek için kolları sıvadı.

"Ölmek istemiyorum" diyen Elif Hemşire'nin ise akıbeti merak ediliyor. Bazı seyirciler, Elif Hemşire'nin diziden ayrılabileceğine dair yorumlar yaptı.

Ancak Zümre Meğreli'nin ayrılığına dair detaylı ve resmi bir açıklama gelmedi.