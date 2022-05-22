Gönül Dağı sezon finali fragmanı: Dilek ölümün kıyısında, Asuman ve Ramazan'ın düğünü yalan oldu!

Gönül Dağı sezon finali fragmanı: Dilek ölümün kıyısında, Asuman ve Ramazan'ın düğünü yalan oldu!

Gönül Dağı dizisinin 65. bölüm yani sezon finali fragmanı yayınlandı. Asuman ve Ramazan'ın kendi düğünlerine geç kaldığı görülen fragmana, Dilek'in ölümle burun buruna olması damga vurdu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, kalplere dokunan hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı dizi, 21 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı.

Son bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 65. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin 28 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelecek sezon finali fragmanında; Asuman ve Ramazan'ın kına gecesi yapıldığı görüldü.

Münir Başkan, gelini almaya gelen Ramazan'a, ''Sizi birbirinize emanet ediyorum Ramazan. Daima mutlu olun.'' sözleri duygulandırdı.

Öte yandan tüm kasaba, konvoy halinde düğün yerine gelirken Ramazan'ın gelmediği görüldü.

Asuman, ''Yetişemeyeceğiz biz. Biz kendi düğünümüze bile yetişemeyeceğiz.'' diyerek isyan etti.

Tam o sırada düğün alanlına taşlar düşmeye başladı ve Taner'i arayan Dilek, ''Buranın boşaltılması lazım. İnsanlara haber verilmesi lazım.'' diyerek uyardı.

Taner ise ''Hem tehlikeli diyorsun hem de oradasın.'' dedi ve Dilek'in endişeli bakışları merak uyandırdı.

Dizinin izleyicileri ise bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Dilek karakterinin ölmemesi gerektiğini belirten yorumlar yaptı.

Peki Dilek ölecek mi? Gülsim Ali diziden ayrılacak mı? İşte Gönül Dağı 65. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 65. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali) İzle

Gönül Dağı 64. bölüm özeti

Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler.

O sırada Taner’in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat’ta bulurlar. Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir?

Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer’le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide’yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?