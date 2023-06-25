Gönül Dağı sezon finaliyle sosyal medyayı salladı! Gönül Dağı 4. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dün akşam yayınlanan bölümünün ardından sezon finaline girdi. Peki Gönül Dağı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 103. bölümünün ardından sezon finaline girdi.

Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Dizi her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başarıyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı her Cumartesi günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor.

Dün akşam ekrana gelen 103. bölüm ile sezon finali yapan Gönül Dağı'nda, Dişçi Musa'nın arkadaşı olan Azize hayatını kaybetti.

Azize, yıllar önce kasabayı terk ederek huzurevine yerleşmişti. Azize karakterinin sezon finalinde ölmesinin ardından karaktere hayat veren usta oyuncu Ayten Uncuoğlu diziye veda etti.

Ayrıca Gönül Dağı'nın sezon finalinde hamile olan Asuman doğum yaptı. Asuman ve Ramazan'ın bebeklerine kavuştukları o anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Gönül Dağı 4. sezon ne zaman başlayacak?

24 Haziran akşamı ekrana gelen 103. bölümü ile sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama yapıldığında sizler ile paylaşacağız..