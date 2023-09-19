Gönül Dağı Veysel'in eski aşkı bakın kimmiş! Cemile'yi bile kıskandıracak güzel...Duyanlar şaştı kaldı

14 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semih Ertürk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Kamera önüne ilk kez reklam filmleriyle çıkan Ertürk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösterdi.
Asıl ününü TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda yakalayan ünlü isim, Veysel karakterine hayat veriyor.
Veysel karakteriyle ünlenen Ertürk, son yayınlanan fragmanda seyircilerin kafasını karıştırdı...
Fragmanda kaza geçirilen Ertürk'ün ölüp diziden ayrıldığı düşünülürken, özel hayatı gündeme getirildi.
Genç oyuncunun geçmişte aşk yaşadığı ismi öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
Eski sevgilisi balerin çıktı
Başarılı ismin geçmişte, ünlü balerin İlayda Binzet ile birlikte olduğu söylendi.
1995 yılında İskenderun'da dünyaya gelen İlayda Binzet, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olarak görev aldı.
Bale eğitiminin yanı sıra latin dansları ve jimnastik eğitimi alan Binzet, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümüne yatay geçiş yaptı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Binzet, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Semih Ertürk'ün yer aldığı yapımlar
Gönül Dağı (Veysel, TV Dizisi 2020)
Mehmetçik Kutlu Zafer (Said, TV Dizisi 2018)
Mehmetçik Kutulamare (Said, TV Dizisi 2017)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Taner, TV Dizisi)
Yok Artık (Apaçi, Sinema Filmi 2015)