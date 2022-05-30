Dilek'in ölümüyle üzücü bir sezon finali veren Gönül Dağı'nda yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve herkesin kalbine dokunan Gönül Dağı, ikinci sezonun finalini Cumartesi günü yayınladığı yeni bölümle verdi.

Yayınlanan son bölümde duygu dolu anlar yaşanırken, Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin diziye vedası olay oldu.

Dilek'in hikayesinin bitmesinin ardından dizi ekibine ve hayranlarına veda eden Gülsim Ali, o sahnelerle herkesi ağlattı.

Gönül Dağı'ndan düşen taşın başına isabet etmesi sonucu vefat eden ve oğlunu Taner'e emanet eden Dilek'in mezarı başında sezon finali verildi.

Sezon finalinin heyecanının ardından, "Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Gönül Dağı senaristi Ali Asaf Elmas ve Gönül Dağı yapımcısı Ferhat Eşsiz Gönül Dağı’nın 3. sezonu için planlamalar yaparken, Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın ayrılması işleri iyice karıştırdı.

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile partner olacak bu yeni oyuncu için planlamalar devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun yine TRT ekranlarında eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.

Dizide Dilek karakterine hayat veren ve bir süredir Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Sivrihisar'da çekilen setin kendisini yorması nedeniyle diziden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan güzel oyuncu, paylaşımında; "Tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti.

Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim; ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim.

Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi." dedi.