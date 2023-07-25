Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 4. sezon tarihi belli oldu mu? Geçtiğimiz ay sezon finaline giren Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki Gönül Dağı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 24 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan 103. bölümünün ardından sezon finaline girdi. Gönül Dağı dizisi Taner, Veysel ve Ramazan isimli üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Dizi her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başarıyor. Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği Gönül Dağı Cumartesi günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyordu. TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden Gönül Dağı hikayesiyle ve karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor. Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak edilmeye başladı. Dizinin hayranları 4. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Gönül Dağı yeni sezın ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 4. sezon ne zaman başlayacak? 24 Haziran akşamı ekrana gelen 103. bölümü ile sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama yapıldığında sizler ile paylaşacağız..