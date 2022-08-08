Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda da sevenlerinin karşısında olmaya hazırlanıyor. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, ikinci sezonu geride bıraktı.

Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın başrolünde yer aldığı dizi, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini başarıyla yansıtıyor.

Her bölümünde ayrı bir sevince ve hüzne ışık tutan dizi, herkesin gönlünde yaralar bırakan bir sezon finaliyle ekrana geldi.

Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin sezon finalinde veda etmesi, herkesi gözyaşlarına boğdu.

Dilek'i kaybeden ve bebeğiyle tek başına kalan Taner'in yeni sezonda neler yaşayacağı ise merak edilmeye başlandı.

Heyecan dolu bölümlerle yeni sezonda da ekranda olacak olan dizi için, "Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...

Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Herkesin severek takip ettiği Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayında başlaması bekleniliyor.

Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin yerine ise kimin geçeceği henüz belli değil. Ekibin tatilin son demlerinde oldukları ve yeni sezon çekimleri için toplanacakları öğrenildi.