Gönül Dağı yeni sezon tanıtımı! 8 yıl geçti, amcaoğullarının çocukları büyüdü! TRT'nin efsane dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin çekimleri başlarken, ilk tanıtım ise yayınlandı.

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ensonhaber.com

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, 4. sezonuyla ekrana gelecek.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği dizi, yeni sezon çekimlerine de başladı.

Ekibin yeniden Eskişehir'de bir araya geldiği ve çekimlerin hızlandığı diziden ilk tanıtım ise yayınladı.

Zaman atlaması yaşandı!

Yayınlanan ilk tanıtımda; Ciritçi Abdullah'ın amcaoğullarının çocuklarıyla sohbet ettiği görüldü.

Taner, Ramazan ve Veysel'in çocuklarının ise kocaman olması, dizide zaman atlaması olduğunu gösterdi.

Çocukların da Taner, Ramazan ve Veysel gibi birlikte takıldıkları ve birbirlerine "amcaoğulları" dedikleri görüldü.