Gönül Dağı yeniden kalplere dokunmaya geliyor! Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman?

Gönül Dağı yeniden kalplere dokunmaya geliyor! Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman?

TRT ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunu merak edenler, "Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, konusu ile dikkati çekti.

Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile sezon finali vermişti.

Sezon boyunca boyunca yorulan oyuncular ve ekip tatile çıkarken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

Oyuncular tatillerini bitirip sete dönerken, vatandaşlar ise "Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak.

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar'da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.