Gönül Dağı'na bir yıldız transferi daha! Yaprak Dökümü izleyicileri yakından tanır...

Gönül Dağı'na bir yıldız transferi daha! Yaprak Dökümü izleyicileri yakından tanır...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Diziye birbirinden tecrübeli oyuncular katılırken, daha önce Yaprak Dökümü'nde yer alan bir oyuncu daha kadroya eklendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Anlattığı hikayeler ile herkesin kalbinde taht kuran dizi zaman zaman hüzünlendiriyor zaman zaman ise keyifli anlar yaşatıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, Cumartesi günlerinin en fazla izlenen yapımı oldu.

Reytinglerin iyi geldiği dizide oyuncu kadrosu büyük oranda korunurken, kadroya bazı eklemeler yapıldı.

Diziye katılan yeni oyuncular reytinglere katkıda bulunurken, bir isim daha kadroya dahil oldu.

Kadroya dahil olan oyuncunun daha önce Yaprak Dökümü ve Arka Sokaklar dizisinde yer aldığı ortaya çıktı.

GÖNÜL DAĞI'NA BOMBA TRANSFER

Gönül Dağı dizisine usta bir oyuncu daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden birisi olan Cem Kurtoğlu, bundan sonra Gönül Dağı'nda boy gösterecek.

Kurtoğlu, herkes tarafından sevilen dizide Elif’in (Zümre Meğreli) babası Yalçın rolüne hayat verecek.

CEM KURTOĞLU KİMDİR?

Cem Kurtoğlu, 31 Temmuz 1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan Kurtoğlu, önce Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sonra ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.

1990 ve 1991 yıllarında TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Gün Başlıyor adlı programı hazırladı ve sundu. 1992 ve 1999 yılları arasında ise Show TV ekranlarında Sıcağı Sıcağına programı ile sunuculuk kariyerine devam etti.

2000-2001 yılında Kanal 6’da Haberciler, 2004-2006 yıllarında Samanyolu TV için Yakamoz, 2006-2007 yıllarında ise Geride Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu.

Ardından yine Show TV ekranlarında 1999 yılında Haberciler, 2000 ve 2001 senelerinde Kanal 6 ekranlarında yine Haberciler, 2004 ve 2006 yılları arasında Samanyolu Tv'de Yakamoz, 2006 ve 2007 yine Samanyolu TV'de Geride Kalanlar isimli programları hazırladı ve sundu.

Ağlatan Dans, Kurşun Bilal, Umut Yolcuları, Ay Işığı, Habis, Benim Adım Feridun gibi yapımlarda rol alan Cem Kurtoğlu, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde başrolde oynadı.

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