Gönül Dağı'na daha yeni katılmıştı ama... O isme yol göründü!

Gönül Dağı'na daha yeni katılmıştı ama... O isme yol göründü!

Gönül Dağı dizisinde Elif'in babası Arif karakterini çıkan Cem Kurtoğlu'nun diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Kurtoğlu diziye geçtiğimiz bölümlerde dahil olmuştu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak.

Başrollerine Gülsim Ali İlhan ve berk Atan'ın yer aldığı dizi, bu akşam ekrana gelecek olan bölümle yine seyircisini etkilemeye hazırlanıyor.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde; Münir Başkan'ın felç kalmasından sonra neler olduğunu göreceğiz.

Ramazan ve Asuman aşkı artık tamamen çıkmaza girerken, Zahide ise Sefer için fedakarlık yapmaya devam edecek.

Sefer'in hastalığın herkes öğrenirken, ona destek olmak için tüm aile bir araya gelecek. Bu arada Elif Hemşire ve babasının cephesinde işler karışıyor.

GÖNÜL DAĞI'NDA AYRILIK YAŞANACAK MI?

Elif Hemşire babasına böbreğini vermeye hazırlanırken, onunla ilgili. bazı gerçeklere ulaşacak. Babasının göründüğü gibi biri olduğunu öğrenecek.

Fragmanda bu sahneler ekrana gelirken, Arif karakterine hayat veren Cem Kurtoğlu'nun dizideki akıbeti sorgulanmaya başlandı.

Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı VİDEO

İddialara göre; Arif’in sakladıkları birkaç bölüm sonra ortaya çıkacak ve başarılı oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı dizisine veda edecek. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda, Elif Hemşire karakterini yine zor günler bekliyor olacak.

Hemşire Elif karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Zümre Meğreli başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethetmiş durumda.