Gönül Dağı'na Savaşçı dizisinden bomba transfer! İşte o isim ve canlandıracağı karakter...

Gönül Dağı'na Savaşçı dizisinden bomba transfer! İşte o isim ve canlandıracağı karakter...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başarılı projeye Serkan Kuru'nun ardından bir isim daha katıldı. O isim, herkesi şaşırtacak bir rolde olacak.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizi olan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle Cumartesi günleri seyircisinin karşısına çıkıyor.

Dizinin kadrosunda hem genç hem de birbirinden yetenekli isimler yer alırken, konusu ise herkesin kalbinde taht kurdu.

Çekimleri Sivrihasar'da yapılan ve bozkırın birbirinden farklı hikayelerini seyirci ile buluşturan dizi, reytinglerde zirveden inmiyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı kadro, genişlemeye devam ediyor.

Doktor Kenan rolü ile sezon başında diziye dahil olan Serkan Kuru, seyirciyle uyumu yakalamayı başardı.

Şimdi ise Elif ve Zeynep kardeşlerin yurt dışında yaşayan ve daha önce dizide yer almayan babaları geri dönüyor.

Bu rolü canlandıracak olan isim Cem Kurtoğlu olurken, yeni bölümden ilk kareler ise gelmeye başladı.

GÖNÜL DAĞI'NA YENİ BİR KAN

Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı’nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya’ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Arif ve kızlarının hesaplaşmalarına tanık olacağız. "Elif ve Zeynep, babalarını affedebilecek mi?" bu sorunun cevabını yeni bölümde öğreneceğiz.