Gönül Dağı'nda Aylin gitti, Dilek'in yerine o isim geldi... Beren Saat'in kopyası!

Gönül Dağı'nda Aylin gitti, Dilek'in yerine o isim geldi... Beren Saat'in kopyası!

Sosyal medya üzerinden yer alan haberlere göre; Gönül Dağı'na dahil olduğu söylenilen Melis Sevinç, Instagram pozlarıyla dikkati çekti. Beren Saat'e benzetilen Sevinç'in güzelliği olay oldu.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde oynayan Gülsim Ali İlhan, senaryo gereği projeye veda etti.

Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin sezon finalindeki ölüm sahnesi, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Bebeğini doğurduktan sonra diziden ayrılan Dilek'in yerine Aylin karakterine hayat veren Berfin Kıymaz geldi.

Ancak seyirciler, Berfin Kıymaz'ı benimseyemedi ve diziden ayrılması için sosyal medyadan çağrı yapmaya başladı.

Son bölümlerde gözükmeyen Berfin Kıymaz'ın diziden ayrıldığı konuşulurken, bir bomba daha patladı.

Gönül Dağı etiketi ile Twitter üzerinden yapılan paylaşımlara ve TV100 Magazin Müdürü Birsen Altuntaş'ın yine Twittter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, diziye taze bir kan dahil oldu.

Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek karakterinin vefatı sonrası, güzel oyuncu Melis Sevinç kadroya dahil edildi.

Melis Sevinç'in, başarılı ve güzel oyuncu Beren Saat'e benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, binlerce yorum yapıldı.

Beren Saat'in kopyası

Güzel oyuncu Melis Sevinç, Gönül Dağı kadrosuna Öğretmen Selma karakteriyle dahil oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, başarılı oyuncu Beren Saat'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sevinç'in pozlarına, ''Diziye Beren Saat geldi sanırım?'', ''Beren Saat ile aynı estetikçiye gitmişimdir'', ''Beren Saat'in ikizi gibi'' ve ''Beren Saat gibi bir kadına benzemek... Ne şans!'' gibi yorumlar yapıldı.