Gönül Dağı'nda ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Yıldız oyuncu sosyal medyadan veda etti Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu başladı ve dizide 8 yıllık bir zaman atlaması gerçekleşti. Bu zaman atlamasının ardından ise dizide ayrılıklar peş peşe gelmeye başladı.

ensonhaber.com

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla Cumartesi günü yayınlandı.

Kendi günü ve saatinde yayınlanan dizi, yeni sezonuyla da reyting rekorları kırmayı başardı.

Diziye bu süre içerisinde katılan yeni oyuncular oldu. 8 yıllık zaman atlamasının yaşandığı dizide, bazı isimler ise veda etti.

Bu veda eden isimlerden birisi de başrol oyuncusu Ecem Özkaya oldu. Zahide'ye hayat veren Özkaya, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.

Ecem Özkaya'dan duygusal veda

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide "Zahide" rolünü oynayan başrol oyuncusu Ecem Özkaya, senaryo gereği projeden ayrıldı. Sosyal medya hesabından rolüne veda eden oyuncu, tüm ekibe de teşekkür etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Ecem Özkaya, "Dile kolay 3 yıl, çok yol, fazla emek ve sayısız hikaye… Teşekkürler Gönül Dağı yolun açık olsun.

Bu zamana kadar çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ve Zahide! Birbirimizi giydiğimiz her an müthiş şeyler öğrendim senden. İyi ki geçtin hayatımdan" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından da destek yorumları geldi.