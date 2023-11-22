Gönül Dağı'nda başrol oyuncusu veda ediyor! Beklenmedik ayrılık: Kalp krizi geçirecek... TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde büyük bir ayrılık yaşanacak. Bu ayrılıkla birlikte dizinin gidişatı değişecek.

ensonhaber.com

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün başrolünde yer aldığı Gönül Dağı, yeni sezonuyla devam ediyor.

TRT ekranlarında yayınlanan ve Cumartesi günlerine damga vuran dizi, yeni sezona da yeni oyuncularla başladı.

4 sezondur kadroda olan bazı oyuncuların vedası herkesi üzerken, bir ayrılık haberi daha geldi.

Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Ali Düşenkalkar'ın kadrosunda yer aldığı Gönül Dağı dizisinde başrol oyuncunun projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Hikayesi bitti...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre; dizide Muammer rolünü oynayan Ali Düşenkalkar, senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle diziden ayrılacak. Ali Düşenkalkar, kadrodan ayrıldıktan sonra yeni projelere bakacak.

Oyuncunun kalp krizi geçirerek, diziye veda edeceği tahmin ediliyor. Veysel ve Doktor Kenan'ın bu ayrılıktan sonra dizideki gidişatları da belli olacak.