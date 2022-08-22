Gönül Dağı'nda büyük değişiklik! Setten yeni sezon bilgileri sızdı...

TRT'nin efsane dizisi Gönül Dağı ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Bu sefer fenomen dizinin setinden bazı bilgilerin sızdırıldığı ve yeni sezona dair ipuçları verildiği iddia edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, sımsıcak hikayeleri ile seyircinin kalbinde taht kurmayı başardı.

Bozkırda yaşayan sevecen insanların hikayelerini seyirci ile buluşturan dizi, birbirinden yetenekli karakterlere yer veriyor.

Ramazan'ından Asuman'ına, Taner'inden Dilek'ine kadar farklı farklı hayat hikayeleri sunan dizi, üçüncü sezonunda da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon iiçin sete çıkan oyuncular, hayranlara özel videolar çekmeye ve paylaşmaya başladı.

Yeni sezon reytşng rekorları kıracak olan dizide büyük bir eksiklik var..

Sezon finalinde diziden ayrılan Gülsim Ali İlhan'ın yerini kimin dolduracağı merak ediliyor. Bazı hayranlar ise Gülsim Ali'nin gidişini kabullenemiyor.

Dizinin yebni sezonundan önce bebeğini doğurarak ayrılan Dilek ile ilgili ise bazı iddialar gündeme geldi.

Setten sızdırıldığı belirtilen bu iddiaların gerçekliği var mı bilinmez... Ancak hayranların heyecanlanacağı kesin.

"Dilek kısa bir süre görülebilir" iddiası

Gönül Dağı dizi hakkında çıkan son iddialara göre; Gülsim Ali İlhan, kısa süreliğine diziye yeniden dahil olacak.

Taner rüyasında Dilek’i görecek ve Dilek’in rüyasında oğlunu sevdiği anlar izleyenlerin yüreklerini dağlayacak.

Ancak bu iddialara ilişkin açıklama gelmedi. Keisnliği olmayan bu iddialar seyirciyi heyecanlandırdı. Fakat Gülsim Ali'nin Gönül Dağı'na yeniden dönme şansı yok.

Başarılı oyuncu yeni sezonda, bambaşka projelerle seyirci karşısında olmaya hazırlanıyor.

Asuman ve Ramazan devam edecek

Geçtiğimiz sezonun flaş çiftlerinden olan Asuman ve Ramazan, diziye devam edecek.

İkilinin evlendikten sonra neler yaşadıkları gündeme getirilecek. Düğün günü Dilek'i kaybeden Asuman'ın yeni sezondaki tavırları ise büyük bir merakla bekleniyor.