Gönül Dağı'nda Dilek öldü, bebeğin süt annesi kim oldu? Yeni bölümden bomba kareler

Gönül Dağı'nda Dilek öldü, bebeğin süt annesi kim oldu? Yeni bölümden bomba kareler

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülsim Ali'nin vedasının ardından yaşanacak olaylar merak edilirken, yeni kareler yayınlandı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Anadolu insanının sımsıcak hikayelerini anlatan dizi, kalbe dokunan sahneleri ile reyting rekorları kırıyor.

Sempatik ve genç oyuncuların bir araya toplandığı Gönül Dağı, yeni sezonda ise bambaşka bir konuyu ekrana taşıyacak.

Genç ve yetenekli oyunculardan olan Gülsim Ali'nin hayat verdiği Dilek karakteri, hikayesinin bitmesi sonucu diziden ayrıldı.

Gülsim Ali'nin sezon finalindeki ölümü seyirciyi gözyaşlarına boğarken, hikayenin ne yöne evrileceği merak ediliyor.

Bebeğini doğduktan sonra hayatını kaybeden Dilek'in ardından Taner yaralarını sarmak için yine amcaoğullarına sığınacak.

Ancak bebeğe kimin bakacağı ve kimin süt vereceği Twitter üzerinden gündem oldu. 66. bölümün özeti Twitter üzerinden dolaşırken, afişin yayınlanması ise akılları karıştırdı.

Afişte yer alan bavullu kadının kim olduğu merak edilirken, ortaya ise bazı isimler atıldı.

Gönül Dağı'nda yeni Dilek kim olacak?

Gönül Dağı'nın afişinde bavullu bir kadın yer aldı. Ancak kadının kim olduğuna dair bir ipucu verilmedi.

Taner'in bebeğine bakacak bir anne bulmasını isteyen seyirci, kadroya yeni birinin katılmasını istiyor.

Bu kapsamda da Hilal Altınbilek ve Buse Varol'un isimleri gündemde dolaşıyor.İddialara yönelik ise ne dizi ne de oyuncular tarafından açıklama gelmedi.

Yeni kareler geldi

66. bölümden yeni kareler gelirken, Taner ve bebeğinin fotoğrafları yürek burktu.

Taner'in Dilek'i unutamayışı ve bebeği hastaneden almayışı, seyirciyi ağlatan bir diğer detay oldu.

Twitter üzerinden yayınlanan karelere büyük ilgi gelirken, kasabadaki yeni düzen merak edilmeye başlandı.

66. BÖLÜMDEN KARELER